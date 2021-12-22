Джонсон та Шольц обговорили агресію Росії щодо України

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів сьогодні телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед тем, зокрема, була протидія російській агресії щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Даунінг-стріт .

Лідери Німеччини та Британії погодилися, що потрібно взаємодіяти з Росією для того, щоб зменшити напруженість довкола України.

"Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема поточну ситуацію на кордоні України. Вони погодилися з важливістю взаємодії з Росією для деескалації ситуації та запобігання подальшій агресії", - повідомили в прес-службі британського прем'єра.