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Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: демонстрация глубины варварства Путина

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге Полтавской области. Он назвал такую атаку варварством со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, на которую опустился российский лидер. Наши мысли вновь обращены к семьям невинных жертв в Украине", - заявил Джонсон.

По его словам, такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр.

Также мы писали, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на атаку РФ по Кременчугу.

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