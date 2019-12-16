Джонсон провел первые назначения после победы на выборах в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первые назначения в составе кабмина после победы на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, на должность министра по делам Уэльса был назначен консерватор Стивен Харт, а министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта стала Ники Морган.

В ближайшее время премьеру Бриатнии предстоит заполнить еще две вакантные должности заместителей министров, а крупные перестановки в составе его кабинета ожидаются лишь в феврале - после того, как Великобритания выйдет из состава Европейского союза, что должно произойти 31 января следующего года.

Напомним 2 декабря в Британии прошли досрочные парламентские выборы. Британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей.,

После выборов Джонсон заявил, что его правительство, получило мандат на проведение Brexit.

Ранее Евросоюз поручил Европейской комиссии представить мандат на переговоры с Британией. ЕС готов приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом