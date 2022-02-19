UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон призвал Запад остановить Путина и предотвратить вторжение в Украину

Автор: Александр Белоус

Западу потребуется демонстрация единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать "катастрофического" вторжения в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", - отметил Джонсон в письменном заявлении для СМИ.

В трехдневной мюнхенской встрече, которая началась в пятницу, принимают участие высокопоставленные лица, в том числе вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", - заявил Джонсон.

В офисе Джонсона заявили, что он выступит с аналогичным сообщением в своем выступлении на конференции, а в Мюнхене также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВеликобритания