Джонсон призвал G7 провести COVID-вакцинацию всего населения к концу 2022 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире к концу 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главной задач послевоенной эпохи.

"Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии <...> Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины", - сказал он. Во время встречи премьер-министр Британии также рассчитывает обсудить необходимость увеличения производства вакцин от коронавируса. А также он попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения вакцин и об увеличении обмена избыточных доз с развивающимися странами через инициативу COVAX.

Этот вопрос Джонсон намерен поднять, когда G7 будет проводить очередную сессию под председательством Великобритании.

Напомним, в Италии за минувшие сутки сделали 600 тысяч прививок от коронавируса. Это является рекордным показателем за один день.

Также ранее сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.