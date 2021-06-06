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Джонсон призвал G7 провести COVID-вакцинацию всего населения к концу 2022 года

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Великобритания, Воскресенье 06 июня 2021 08:30
Джонсон призвал G7 провести COVID-вакцинацию всего населения к концу 2022 года Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ( Stefan Rousseau-WPA Pool/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире к концу 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главной задач послевоенной эпохи.

Об этом сообщает Belfast Telegraph

Этот вопрос Джонсон намерен поднять, когда G7 будет проводить очередную сессию под председательством Великобритании.

"Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии <...> Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины", - сказал он.

Во время встречи премьер-министр Британии также рассчитывает обсудить необходимость увеличения производства вакцин от коронавируса. А также он попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения вакцин и об увеличении обмена избыточных доз с развивающимися странами через инициативу COVAX.

Напомним, в Италии за минувшие сутки сделали 600 тысяч прививок от коронавируса. Это является рекордным показателем за один день.

Также ранее сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.

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