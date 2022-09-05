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Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику

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Лондон, Понедельник 05 сентября 2022 12:30
Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику Фото: Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит, где сегодня объявят имя его преемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

В свой последний день на высшем посту Джонсон прибыл в резиденцию с красным чемоданчиком, в котором традиционно носят официальные бумаги.

Фото: Борис Джонсон прибыл в резиденцию с красным чемоданчиком (скрин видео SkyNews)

На Даунинг-стрит, 10 уже собрались журналисты, которые ждут оглашения результатов выборов.

Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику

Фото: журналисты ждут оглашения результатов выборов премьера Британии (скрин видео SkyNews)

Выборы премьера Британии

Выборы были назначены после отставки Бориса Джонсона. 7 июля он объявил об уходе с должности из-за правительственного кризиса.

После нескольких туров голосования в финал вышли Лиз Трасс и Риши Сунак.

Результаты выборов объявят уже сегодня в 14:30 по киевскому времени. По итогам опросов, Лиз Трасс - явный фаворит на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.

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