Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику
Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит, где сегодня объявят имя его преемника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
В свой последний день на высшем посту Джонсон прибыл в резиденцию с красным чемоданчиком, в котором традиционно носят официальные бумаги.
На Даунинг-стрит, 10 уже собрались журналисты, которые ждут оглашения результатов выборов.
Фото: журналисты ждут оглашения результатов выборов премьера Британии (скрин видео SkyNews)
Выборы премьера Британии
Выборы были назначены после отставки Бориса Джонсона. 7 июля он объявил об уходе с должности из-за правительственного кризиса.
После нескольких туров голосования в финал вышли Лиз Трасс и Риши Сунак.
Результаты выборов объявят уже сегодня в 14:30 по киевскому времени. По итогам опросов, Лиз Трасс - явный фаворит на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.