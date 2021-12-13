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Джонсон предупредил Путина: вторжение в Украину станет ошибкой

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину может стать стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Кроме того, Джонсон выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства по поводу наращивания российских сил на границе Украины и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и поиска долгосрочных решений.

Он также подчеркнул приверженность Британии территориальной целостности и суверенитету Украины.

При этом британский премьер признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности. Стороны согласились с необходимостью соблюдения всеми сторонами условий минского соглашения.

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Владимир ПутинУкраинаБорис Джонсон