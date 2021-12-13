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Джонсон попередив Путіна: вторгнення в Україну стане помилкою

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. В ході бесіди Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну може стати стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Крім того, Джонсон висловив глибоку стурбованість Сполученого Королівства з приводу нарощування російських сил на кордоні України і підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах для деескалації напруженості і пошуку довгострокових рішень.

Він також підкреслив прихильність Британії територіальній цілісності та суверенітету України.

При цьому Британський прем'єр визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної безпеки. Сторони погодилися з необхідністю дотримання всіма сторонами умов Мінської угоди.

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Володимир ПутінУкраїнаБорис Джонсон