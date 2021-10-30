Джонсон попередив світ про програш у боротьбі зі зміною клімату
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив світ про програш у боротьбі зі зміною клімату. За його словами, це призведе до нестачі води, їжі, міграцій і конфліктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Виступаючи на конференції перед поїздкою на саміт G20 Джонсон заявив, що світ програє змінам клімату.
"Людство в цілому програє в перерві з рахунком 5:1. Нам належить пройти довгий шлях, але ми можемо це зробити. У нас є можливість зрівняти рахунок, зберегти позицію, повернутися, але це потребує величезних зусиль", - сказав він.
Він зазначив, що якщо людство вчасно не вживе заходів по боротьбі з глобальним потеплінням, то це загрожує світу голодом, міграцією і конфліктами.
"Ми можемо привести наших дітей, наших онуків, наших правнуків до життя, в якій є не тільки величезні переміщення населення і величезні міграції, але також нестача продуктів харчування, нестача води, конфлікти", - сказав він.
Джонсон порівняв наслідки з падінням Римської імперії.
"Подивіться на свідчення падіння Римської імперії, якщо ви сумніваєтеся в тому, що я говорю... Якщо ми не будемо діяти правильно в боротьбі зі зміною клімату, ми зможемо побачити, як наша цивілізація, наш світ також піде назад, і ми відправимо майбутні покоління до життя, яке буде набагато менш приємним, ніж наше власне", - сказав Джонсон.
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