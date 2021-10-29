Китай представил план борьбы с изменением климата: экологи его назвали "разочаровывающим"

Китай представил в ООН новый план сокращения выбросов для борьбы с изменением климата. Экологи назвали его "разочаровывающим" и не соответствующим новым целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Несмотря на значительное снижение стоимости чистых технологий и ухудшение воздействия на климат во всем мире, Китай четко не взял на себя обязательства по сокращению выбросов в 2020-х годах в соответствии с этими новыми целями", - сказал изданию гендиректор европейского исследовательского центра по вопросам изменения климата E3G Ник Маби.

Он заявил, что новый план Китая "разочаровывает и упускает возможности".