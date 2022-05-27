Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России, - Corriere Della Sera

По данным издания, из-за невнятной позиции отдельных стран по перспективе членства Украины в Европейском союзе Джонсон пытается спутать Брюсселю все карты, выступая с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом Германии на военную агрессию России.

Как отметили знакомые с переговорами источники, Джонсон продвигает эту идею уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Издание пишет, что предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе. Но украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Владимира Путина, с чем связаны проволочки с санкциями против России и поставками оружия.

Все может решиться в июне

Corriere Della Sera пишет, что Зеленский ждет саммита лидеров Евросоюза 23 июня и их решения по статусу кандидата на вступление в ЕС. Но не факт, что решение этого саммита будет таким, на который рассчитывает Украина. Поскольку оно может вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.

Согласно другой гипотезе, Евросоюз ограничится туманным заявлением о наличии у Киева европейской перспективы. В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона.

Тем не менее не исключено, что слухи о новом Европейском Содружестве вбрасываются для того, что чтобы оказать давление на европейских лидеров в преддверии июньских решений. Corriere Della Sera считает, что проект Лондона является колоссом на глиняных ногах, поскольку у него нет такой финансовой возможности поддерживать Украину, как у Европейского союза.