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Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь от Великобритании

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Лондон, Пятница 18 марта 2022 16:34
Джонсон пообещал Зеленскому новую военную помощь от Великобритании Фото: премьер Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продолжить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, Джонсон выразил поддержку Украине.

"Премьер-министр изложил дополнительную оборонительную помощь, которую Великобритания намерена предоставить, и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Путин не понимал, с чем столкнется в Украине.

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