Джонсон пообещал Зеленскому не допустить Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе разговора Джонсон пообещал не допустить возвращение России в G7. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил Джонсона за принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Также сторонами была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока РФ систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Кроме того, Зеленский и Джонсон отметили, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения российской стороной Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы. Джонсон заверил, что подобная четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом. Он также поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал 20 августа, что было бы целесообразно позволить РФ присоединиться к G7. "Я думаю, что гораздо более целесообразно, чтобы Россия была в ней. Это должна быть G8, потому что многое из того, о чем мы говорим, имеет отношение к России", - сказал американский лидер.

При этом Европейский союз выступил против присоединения России к группе G7.