Джонсон о помощи Украине: оборонной техники недостаточно, нужна наступательная

Украина нуждается в наступательном оружии для того, чтобы отбить оккупированные территории у врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона во время встречи "Большой семерки".

"Военной техники, предназначенной для того, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции, больше недостаточно. При этом стране также нужна наступательная военная техника, чтобы отбить захваченную землю", - заявил Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Британия предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов). Это резко увеличит помощь ВСУ, борющихся с российским вторжением.

Также мы писали, что США направляют в Украину новый пакет военной помощи в размере 150 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды, радары для контрбатарейной борьбы.

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