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Джонсон планирует мгновенный визит в Киев, - СМИ

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Лондон, Понедельник 21 марта 2022 08:56
Джонсон планирует мгновенный визит в Киев, - СМИ Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность мгновенной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России. Сейчас его подчиненные анализируют целесообразность такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По данным британского издания, Джонсон попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Впрочем, как информирует издание, категорически против такой поездки британского премьера выступает служба его охраны, которая боится что не сможет организовать нужный уровень безопасности в стране, где идет война.

Но Джонсон, как пишут СМИ,"все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".

Напомним, ранее в разговоре с президентом Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания стремится усилить военную поддержку Украине.

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