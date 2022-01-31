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Джонсон отказался от поездки в Японию из-за напряженности вокруг Украины, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на февраль визит в Японию. Причиной тому стало обострение ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское Национальное агентство Kyodo.

"Британское правительство отменило запланированный на февраль визит премьер -министра Бориса Джонсона в Японию из-за напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок, нарушавших коронавирусные правила", - сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

Известно, что Токио и Лондон готовили визит Джонсона на середину февраля для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида, однако британское правительство отменило этот план.

Вместе с тем генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацун в понедельник опроверг сообщения об организации визита Джонсона.

Отмечено, что это мог быть первый визит Джонсона в Японию с момента его вступления в должность в 2019 году.

Напомним, премьер-министр Великобритании на этой неделе посетит Украину. Он надеется укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России.

Также стало известно, что после своего визита он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Борис ДжонсонВторжение России в Украину