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Джонсон звинуватив ЄС в загрозі продовольчої блокади Британії

Велика Британія, Неділя 13 вересня 2020 23:21
Джонсон звинуватив ЄС в загрозі продовольчої блокади Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі продовольчою блокадою. За його словами, такі дії загрожують знищенням економічної та територіальної цілісності Великої Британії.

Про це Джонсон написав у матеріалі для Daily Telegraph, яка вийшла друком 12 вересня, повідомляє DW.

За словами британського прем'єра, Євросоюз погрожує "зупинити перевезення продуктів харчування з Великої Британії до Північної Ірландії" на додаток до мит на імпорт зі Сполученого Королівства до Північної Ірландії.

Джонсон наголосив, що блокада однієї з частин Сполученого Королівства загрожує "знищенням економічної і територіальної цілісності" країни.

Він вважає, що таким чином, ЄС хоче посилити своє "крайнє тлумачення" угоди про Північну Ірландію.

У свою чергу, офіційний представник ЄС на переговорах по Brexit Мішель Барньє заявив у Twitter, що угода "не є загрозою цілісності Великої Британії".

Він підкреслив, що ЄС не відмовляється внести Велику Британію до переліку третіх країн для імпорту продовольства.

"Щоб потрапити до списку, ми повинні знати абсолютно все про правила в країні, зокрема для імпорту. Такий самий об'єктивний процес застосовується до всіх перерахованих країн", - написав Барньє.

Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів-консерваторів підтримати проект закону, який порушує угоду з ЄС.

В Єврокомісії заявили, що спроби Британії дати угоди по Brexit нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

Зазначимо, що Велика Британія очікує більшої гнучкості від Євросоюзу на перемовинах про угоду щодо вільної торгівлі, в іншому разі уряд готовий вийти з ЄС без угоди.

Раніше Джонсон назвав 15 жовтня крайнім терміном для узгодження угоди про вільну торгівлю.

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