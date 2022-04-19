Джонсон обсудит с мировыми лидерами ужесточение санкций против РФ и поддержку Украины

Как заявил пресс-секретарь Джонсона, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Румынии, Японии, НАТО и Европейской комиссии также должны присоединиться к разговору.

По его словам, ранее высокопоставленный чиновник национальной безопасности предоставил Джонсону и его министрам обновленную информацию об оценке Великобританией ситуации в Украине.

"Следующей фазой войны, вероятно, будет конфликт на истощение, который может длиться несколько месяцев. Россия будет стремиться использовать свое преимущество в численности войск, но Украина уже показала, что это вряд ли будет решающим само по себе", - сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что "были некоторые признаки того, что Россия не извлекла уроков из предыдущих неудач на севере Украины, и были свидетельства того, что войска вводились в бой по частям".

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.