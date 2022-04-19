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Джонсон обсудит с мировыми лидерами ужесточение санкций против РФ и поддержку Украины

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорит с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами. Будут обсуждаться ужесточение санкций против России и дальнейшая поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил пресс-секретарь Джонсона, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Румынии, Японии, НАТО и Европейской комиссии также должны присоединиться к разговору.

По его словам, ранее высокопоставленный чиновник национальной безопасности предоставил Джонсону и его министрам обновленную информацию об оценке Великобританией ситуации в Украине.

"Следующей фазой войны, вероятно, будет конфликт на истощение, который может длиться несколько месяцев. Россия будет стремиться использовать свое преимущество в численности войск, но Украина уже показала, что это вряд ли будет решающим само по себе", - сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что "были некоторые признаки того, что Россия не извлекла уроков из предыдущих неудач на севере Украины, и были свидетельства того, что войска вводились в бой по частям".

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Великобритания