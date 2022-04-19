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Джонсон обговорить зі світовими лідерами посилення санкцій проти РФ і підтримку України

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поговорить з президентом США Джо Байденом та іншими світовими лідерами. Будуть обговорюватися посилення санкцій проти Росії і подальша підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив прес-секретар Джонсона, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Румунії, Японії, НАТО і Європейської Комісії також повинні приєднатися до розмови.

За його словами, раніше високопоставлений чиновник національної безпеки надав Джонсону і його міністрам оновлену інформацію про оцінку Великобританією ситуації в Україні.

"Наступною фазою війни, ймовірно, буде конфлікт на виснаження, який може тривати кілька місяців. Росія буде прагнути використовувати свою перевагу в чисельності військ, але Україна вже показала, що це навряд чи буде вирішальним саме по собі", - сказав прес-секретар.

При цьому він зазначив, що "були деякі ознаки того, що Росія не витягла уроків з попередніх невдач на півночі України, і були свідчення того, що війська вводилися в бій по частинах".

Раніше повідомлялося, що Великобританія планує найближчим часом передати Україні броньовані ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak. Вони здатні збивати літаки і вертольоти на низьких висотах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Великобританія