UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон обратился к украинцам на украинском. Рассказал об усилении санкций против режима Путина

Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о жестком пакете санкций против окружения президента РФ, и обратился к гражданам Украины, которые проживают и в других странах, со словами поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Джонсона.

Пост в Twitter британского премьера написан на украинском языке. Также свою речь Джонсон начал на украинском.

"Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - сказал он, после чего перешел уже на английский.

Джонсон признался, что не может представить, через что сейчас приходится проходить гражданам Украины из-за полномасштабного нападения РФ и войны, которая продолжается с 24 февраля.

Премьер Британии отметил, что Лондон подготовил "наш самый жесткий за всю историю пакет санкций против путинского режима", и сейчас его усиливают новыми ограничениями из "нашего арсенала".

"Мы усилим давление на криминальные элиты, пытающиеся отмывать деньги на территории Великобритании, и перекроем сеть коррупции", - рассказал Джонсон.

Видео: Борис Джонсон обратился к украинцам и рассказал об усилении санкций против России

Речь идет об анонсированном правительством Великобритании новом пакете санкций и ограничений - "Дальнейшие меры по ускорению введения санкций и подавлению путинского режима".

"На следующей неделе в парламент будет внесено чрезвычайное законодательство, которое позволит правительству действовать быстрее и жестче в санкциях против олигархов и предприятий, связанных с режимом Путина", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель премьер-министр Великобритании заявил, что нападение России на Украину превращается в гораздо более опасную авантюру, чем представлял себе Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкции против РоссииБорис ДжонсонВойна России против Украины