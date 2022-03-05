Джонсон звернувся до українців українською. Розповів про посилення санкцій проти режиму Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про жорсткий пакет санкцій проти оточення президента РФ, і звернувся до громадян України, які проживають і в інших країнах, зі словами підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Джонсона.

Пост у Twitter британського прем'єра написаний українською мовою. Також свою промову Джонсон почав українською.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах", - сказав він, після чого перейшов вже на англійську.

Джонсон зізнався, що не може уявити, через що зараз доводиться проходити громадянам України через повномасштабний напад РФ і війну, яка триває з 24 лютого.

Прем'єр Британії зазначив, що Лондон підготував "наш найжорсткіший за всю історію пакет санкцій проти путінського режиму", і зараз його посилюють новими обмеженнями з "нашого арсеналу".

"Ми посилимо тиск на кримінальні еліти, які намагаються відмивати гроші на території Великої Британії, і перекриємо мережу корупції", - розповів Джонсон.

Я хочу звернутись безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Відео: Борис Джонсон звернувся до українців і розповів про посилення санкцій проти Росії

Йдеться про анонсований урядом Великої Британії новий пакет санкцій і обмежень - "Подальші заходи щодо прискорення введення санкцій і придушення путінського режиму".

"Наступного тижня до парламенту буде внесено надзвичайне законодавство, яке дозволить уряду діяти швидше і жорсткіше в санкціях проти олігархів і підприємств, пов'язаних з режимом Путіна", - йдеться в заяві.