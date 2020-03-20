Джонсон назвал сроки преодоления пандемии коронавируса в Британии

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства по прекращению распространения болезни.
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна может преодолеть пандемию коронавируса в ближайшие 12 недель. Об этом сообщает Sky News.
Отвечая на вопрос о возможности одолеть эпидемию за 12 недель, Джонсом сказал: "Я убежден, что мы добъемся этого".
"Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий", - заявил он.
Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства по прекращению распространения болезни.
Отметим, что в Британии от коронавируса уже умерли 144 людей.
Напомним, издание The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, сообщало, что эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек.
Добавим, что Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения.