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Джонсон назвал сроки преодоления пандемии коронавируса в Британии

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 11:24
Джонсон назвал сроки преодоления пандемии коронавируса в Британии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства по прекращению распространения болезни.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна может преодолеть пандемию коронавируса в ближайшие 12 недель. Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о возможности одолеть эпидемию за 12 недель, Джонсом сказал: "Я убежден, что мы добъемся этого".

"Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий", - заявил он.

Джонсон поблагодарил британцев за их "огромные усилия" по выполнению рекомендаций правительства по прекращению распространения болезни.

Отметим, что в Британии от коронавируса уже умерли 144 людей.

Напомним, издание The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, сообщало, что эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек.

Добавим, что Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения.

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Новости Украины КоронавирусВеликобританияБорис Джонсон
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