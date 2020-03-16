ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии до 2021 года госпитализируют 7,9 млн человек из-за коронавируса, - The Guardian

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 09:07
В Британии до 2021 года госпитализируют 7,9 млн человек из-за коронавируса, - The Guardian
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев

Эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

Как отмечается, главный медицинский советник правительства ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7.9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

Вместе с тем, прогнозируется, что примерно 500 000 из 5 млн человек, которые работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет, на месяцы. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели.

Названы критерии оценки влияния коронавируса на экономику, - Bloomberg В США получат экспериментальную дозу вакцины от коронавируса
Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь