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Джонсон назвал решающими для Британии итоги голосования по вотуму доверия

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Лондон, Вторник 07 июня 2022 03:23
Джонсон назвал решающими для Британии итоги голосования по вотуму доверия Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поблагодарил консерваторов, которые отказались выносить ему вотум недоверия. Он назвал результат голосования убедительным и решающим для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы после того, как депутаты от правящей Консервативной партии выразили ему свое доверие.

Политик подчеркнул, что теперь правительство "может двигаться дальше и сосредоточиться на том, что действительно важно для людей".

Кроме того, в своем выступлении он в шутку заявил, что его однопартийцам необходимо "прямо сейчас отметить это на вечеринке".

Напомним, голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону прошло вечером 6 июня. В результате 211 парламентариев выступили против предъявления вотума недоверия премьер-министру, 148 проголосовали "за".

Почему власти Джонсона пошатнулись

Доверие своих однопартийцев Джонсон потерял из-за скандала, разгоревшегося после утечки информации о вечеринке на Даунинг-стрит во время карантина в Британии. Хотя британский премьер и признал свою вину, однако категорически отказался уходить в отставку. После этого депутаты-консерваторы инициировали голосование по вотуму недоверия.

Больше об этом вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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