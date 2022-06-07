Джонсон назвав вирішальними для Британії підсумки голосування щодо вотуму довіри

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон подякував консерваторам, які відмовилися виносити йому вотум недовіри. Він назвав результат голосування переконливим і вирішальним для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джонсон заявив, що не збирається проводити дострокові парламентські вибори після того, як депутати від керівної Консервативної партії висловили йому свою довіру.

Політик підкреслив, що тепер уряд "може рухатися далі і зосередитися на тому, що дійсно важливо для людей".

Крім того, у своєму виступі він жартома заявив, що його однопартійцям необхідно "прямо зараз відзначити це на вечірці".

Нагадаємо, голосування членів фракції Консервативної партії з питання про недовіру Джонсону відбулося увечері 6 червня. В результаті 211 парламентаріїв виступили проти пред'явлення вотуму недовіри прем'єр-міністру, 148 проголосували "за".

Чому влада Джонсона похитнулася

Довіру своїх однопартійців Джонсон втратив через скандал, що розгорівся після витоку інформації про вечірку на Даунінг-стріт під час карантину в Британії. Хоча британський прем'єр і визнав свою провину, проте категорично відмовився йти у відставку. Після цього депутати-консерватори ініціювали голосування щодо вотуму недовіри.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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