Джонсон назвав вирішальними для Британії підсумки голосування щодо вотуму довіри
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон подякував консерваторам, які відмовилися виносити йому вотум недовіри. Він назвав результат голосування переконливим і вирішальним для країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джонсон заявив, що не збирається проводити дострокові парламентські вибори після того, як депутати від керівної Консервативної партії висловили йому свою довіру.
Політик підкреслив, що тепер уряд "може рухатися далі і зосередитися на тому, що дійсно важливо для людей".
Крім того, у своєму виступі він жартома заявив, що його однопартійцям необхідно "прямо зараз відзначити це на вечірці".
Нагадаємо, голосування членів фракції Консервативної партії з питання про недовіру Джонсону відбулося увечері 6 червня. В результаті 211 парламентаріїв виступили проти пред'явлення вотуму недовіри прем'єр-міністру, 148 проголосували "за".
Чому влада Джонсона похитнулася
Довіру своїх однопартійців Джонсон втратив через скандал, що розгорівся після витоку інформації про вечірку на Даунінг-стріт під час карантину в Британії. Хоча британський прем'єр і визнав свою провину, проте категорично відмовився йти у відставку. Після цього депутати-консерватори ініціювали голосування щодо вотуму недовіри.
Більше про це ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.