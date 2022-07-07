Джонсон назначил новый кабинет министров, - BBC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По информации британских журналистов, Джонсон решил провести полную замену правительства. Об этом он должен объявить на брифинге, который запланирован на 14:00.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня правительство Джонсона покинули более 50 министров и чиновников. Кроме того, сам премьер уже сегодня также может уйти в отставку.

Более подробно о ситуации с возможной отставкой Бориса Джонсона можно узнать в материале РБК-Украина.

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