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Джонсон назначил новый кабинет министров, - BBC

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 13:46
Джонсон назначил новый кабинет министров, - BBC Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назначил новый кабинет министров после массовых отставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По информации британских журналистов, Джонсон решил провести полную замену правительства. Об этом он должен объявить на брифинге, который запланирован на 14:00.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня правительство Джонсона покинули более 50 министров и чиновников. Кроме того, сам премьер уже сегодня также может уйти в отставку.

Более подробно о ситуации с возможной отставкой Бориса Джонсона можно узнать в материале РБК-Украина.

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