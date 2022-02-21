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Джонсон надеется на дипломатические решения у Путина после разговора с Макроном

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Великобритания, Понедельник 21 февраля 2022 02:17
Джонсон надеется на дипломатические решения у Путина после разговора с Макроном Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся после телефонного разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Лидеры информировали друг друга о дипломатических усилиях по Украине. Также стороны обсудили переговоры Макрона с Путиным.

"Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном являются отрадным признаком того, что он, возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения", - говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что голос Украины должен быть главным в любых дискуссиях.

Также лидеры согласились с необходимостью полного выполнения Россией и Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной.

Напомним, что 20 февраля Макрон дважды говорил по телефону с Путиным. Речь шла об обострении ситуации на Донбассе и угрозе вторжения России в Украину.

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Великобритания Вторжение России в Украину Обострение на Донбассе
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