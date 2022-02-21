Джонсон надеется на дипломатические решения у Путина после разговора с Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся после телефонного разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Лидеры информировали друг друга о дипломатических усилиях по Украине. Также стороны обсудили переговоры Макрона с Путиным.

"Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном являются отрадным признаком того, что он, возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения", - говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что голос Украины должен быть главным в любых дискуссиях.