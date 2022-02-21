Джонсон сподівається на дипломатичні рішення у Путіна після розмови з Макроном

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова відбулася після телефонної розмови Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.

Лідери інформували один одного про дипломатичні зусилля по Україні. Також сторони обговорили переговори Макрона з Путіним.

"Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є втішною ознакою того, що він, можливо, як і раніше готовий брати участь у пошуку дипломатичного рішення", - йдеться в повідомленні.

Джонсон підкреслив, що голос України має бути головним у будь-яких дискусіях.