Джонсон сподівається на дипломатичні рішення у Путіна після розмови з Макроном
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова відбулася після телефонної розмови Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.
Лідери інформували один одного про дипломатичні зусилля по Україні. Також сторони обговорили переговори Макрона з Путіним.
"Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є втішною ознакою того, що він, можливо, як і раніше готовий брати участь у пошуку дипломатичного рішення", - йдеться в повідомленні.
Джонсон підкреслив, що голос України має бути головним у будь-яких дискусіях.
Також лідери погодилися з необхідністю повного виконання Росією та Україною своїх зобов'язань за мінськими угодами. Вони також підкреслили необхідність того, щоб президент Путін відмовився від своїх нинішніх загроз і відвів війська від кордону з Україною.
Нагадаємо, що 20 лютого Макрон двічі говорив по телефону з Путіним. Йшлося про загострення ситуації на Донбасі та загрозу вторгнення Росії в Україну.