Джонсон надеется, что в Британии больше не придется вводить локдаун

Прем'ер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что локдаун, который сейчас введен в стране, "будет последним". Однако он также предупредил, что не может гарантировать быстрое возвращение к обычной жизни.

Об этом сообщает Politico.

Джонсон, который, как ожидается, представит "дорожную карту" отмены ограничений 22 февраля, сказал, что любое открытие общества и экономики должно быть постепенным.

"Мы хотим, чтобы прогресс был осторожным, но также необратимым", - сказал Джонсон.

Он добавил, что правительству еще предстоит получить ключевые данные о влиянии британской программы вакцинации на уровень инфицирования и госпитализации.