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Джонсон надеется, что в Британии больше не придется вводить локдаун

Новина українською → Лондон, Вторник 16 февраля 2021 15:16
Джонсон надеется, что в Британии больше не придется вводить локдаун Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: Андрей Козловский

Прем'ер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что локдаун, который сейчас введен в стране, "будет последним". Однако он также предупредил, что не может гарантировать быстрое возвращение к обычной жизни.

Об этом сообщает Politico.

Джонсон, который, как ожидается, представит "дорожную карту" отмены ограничений 22 февраля, сказал, что любое открытие общества и экономики должно быть постепенным.

"Мы хотим, чтобы прогресс был осторожным, но также необратимым", - сказал Джонсон.

Он добавил, что правительству еще предстоит получить ключевые данные о влиянии британской программы вакцинации на уровень инфицирования и госпитализации.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что в стране начинают новую фазу вакцинации населения от COVID-19. в Частности прививки будут делать старшим людям и тем, кто уязвим к болезни.

Также РБК-Украина писало, что в Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 15 миллионов человек. Почти все из четырех групп риска, планировать первыми привить.

Кроме того, правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для восстановления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.

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