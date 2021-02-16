Джонсон сподівається, що у Британії більше не доведеться вводити локдаун
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що локдаун, який зараз запроваджений в країні, "буде останнім". Однак він також попередив, що не може гарантувати швидке повернення до звичайного життя.
Про це повідомляє Politico.
Джонсон, який, як очікується, представить "дорожню карту" скасування обмежень 22 лютого, сказав, що будь-яке відкриття суспільства та економіки повинно бути поступовим.
"Ми хочемо, щоб прогрес був обережним, але також незворотнім", - сказав Джонсон.
Він додав, що уряду ще належить отримати ключові дані про вплив британської програми вакцинації на рівень інфікування і госпіталізації.
Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що в країні починають нову фазу вакцинації населення від COVID-19. Зокрема щеплення будуть робити старшим людям і тим, хто вразливий до хвороби.
Також РБК-Україна писало, що у Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 15 мільйонів чоловік. Майже всі з чотирьох груп ризику, які планувати першими прищепити.
Крім того, уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей. Також вони можуть стати допуском для іншої активності, яка зараз обмежена або заборонена.