Джонсон може поборотися за посаду британського прем'єра, - The Times

Після відставки Ліз Трасс за посаду британського прем'єра та лідера Консервативної партії знову може поборотися Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Видання пише, що Джонсон має намір брати участь у виборах і вважає, що це питання "національних інтересів". На даний момент він отримує сигнали від своїх прихильників. За даними The Times, Джонсон вірить, що здатний знову очолити консерваторів. Також видання з посиланням на кількох членів Консервативної партії зазначає, що повернення Джонсона цілком може відбутися.