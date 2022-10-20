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Джонсон може поборотися за посаду британського прем'єра, - The Times

Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Після відставки Ліз Трасс за посаду британського прем'єра та лідера Консервативної партії знову може поборотися Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Видання пише, що Джонсон має намір брати участь у виборах і вважає, що це питання "національних інтересів". На даний момент він отримує сигнали від своїх прихильників. За даними The Times, Джонсон вірить, що здатний знову очолити консерваторів.

Також видання з посиланням на кількох членів Консервативної партії зазначає, що повернення Джонсона цілком може відбутися.

Нагадаємо, сьогодні Ліз Трасс оголосила про свою відставку після того, як втратила довіру більшості членів Консервативної партії.

Згідно з останнім опитуванням, саме Джонсон розглядається як її потенційний наступник. Зазначимо, він пішов з посади прем'єра лише шість тижнів тому.

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ВеликобританіяБорис Джонсон