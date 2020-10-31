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Альтернативы нет: Джонсон объявил локдаун в Англии

Лондон, Суббота 31 октября 2020 22:01
Альтернативы нет: Джонсон объявил локдаун в Англии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

С четверга, 5 ноября, в Англии будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Карантинные ограничения, предварительно, будут действовать до начала декабря.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По словам главы правительства, с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома. Выходить из дома будет можно только:

  • для учебы;
  • для работы;
  • для занятия спортом или отдыха на природе;
  • по медицинским показаниям;
  • для закупки продуктов и предметов первой необходимости;
  • для заботы о других людях.

Заведениям общественного питания разрешается работать только на вынос, но бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, 21 октября жесткий карантин был введен в третьем регионе Британии. Локдаун ввели в Южном Йоркшире, который является лидером по заболеваемости коронавирусом.

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