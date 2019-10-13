Джонсон: Brexit со сделкой еще возможен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможность заключения с Евросоюзом сделки по Brexit сохраняется, однако для этого предстоит проделать значительную работу. Об этом говорится в заявлении представителя главы правительства, распространенном по итогам состоявшегося в воскресенье заседания кабмина, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр довел до кабинета министров последнюю информацию по поводу текущего прогресса, который достигается на ведущихся переговорах по Brexit. Он подчеркнул, что путь к сделке наметился, но что остается значительный объем работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь ее, и что мы должны быть готовы к тому, чтобы покинуть ЕС 31 октября", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. В частности, Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе.