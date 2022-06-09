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Джонсон анонсировал новый план развития экономики Великобритании. Первые подробности

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Лондон, Четверг 09 июня 2022 01:44
Джонсон анонсировал новый план развития экономики Великобритании. Первые подробности Фото: премьер Британии Борис Джонсон (wikipedia.org/MoDCrown)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен омолодить экономику страны и ускорить ее развитие. Дорожная карта реформ будет опубликована в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон намерен вдохнуть в экономику Великобритании «глоток свежего воздуха». Заявление премьера последовало за прогнозами снижения темпов роста экономики Великобритании со стороны Британской торговой палаты и Организации экономического сотрудничества и развития.

"В течение следующих нескольких недель правительство разработает реформы, чтобы помочь людям сократить расходы во всех сферах жизни, от продуктов питания и коммунальных услуг до ухода за детьми, транспорта и жилья", — сказал Джонсон во время визита в графство Ланкашир на севере Англии.

Он также отметил, что снижение стоимости основных энергоресурсов, а также уменьшение расходов на транспорт и жилье поможет британцам повысить свое благосостояние, а также увеличит темпы роста Великобритании.

Напомним, голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону прошло вечером 6 июня. В результате 211 парламентариев выступили против предъявления вотума недоверия премьер-министру, 148 проголосовали "за".

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