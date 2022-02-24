Джонсон анонсировал масштабный пакет санкций Запада против России

Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях после того, как в начале этой недели был введен ограниченный первоначальный пакет, который некоторые критиковали как слабый ответ на признание Россией ОРДЛО.

"Сегодня, совместно с нашими союзниками, мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных вовремя затормозить российскую экономику", - заявил Джонсон в телеобращении к нации.

Он сказал, что Запад должен прекратить полагаться на российские нефть и газ, которые дали президенту России Владимиру Путину контроль над западной политикой.

"Наша миссия ясна: в дипломатическом, политическом, экономическом и, в конечном счете, военном плане эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна закончиться провалом", - добавил он.