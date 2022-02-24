Джонсон анонсував масштабний пакет санкцій Заходу проти Росії

Очікується, що західні країни оголосять про скоординовані санкції після того, як на початку цього тижня був введений обмежений початковий пакет, який деякі критикували як слабку відповідь на визнання Росією ОРДЛО.

"Сьогодні, спільно з нашими союзниками, ми узгодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних вчасно загальмувати російську економіку", - заявив Джонсон в телезверненні до нації.

Він сказав, що Захід повинен припинити покладатися на російські нафту і газ, які дали президенту Росії Володимиру Путіну контроль над західною політикою.

"Наша місія ясна: в дипломатичному, політичному, економічному і, в кінцевому рахунку, військовому плані ця огидна і варварська авантюра Володимира Путіна повинна закінчитися провалом", - додав він.