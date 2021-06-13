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Джокович выиграл Ролан Гаррос, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче против Циципаса

Автор: Роман Тверденко

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021. В финале в пяти сетах серб обыграл Стефаноса Циципаса.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первая партия вышла самой затяжной и продлилась 70 минут. В ней теннисисты дошли до тай-брейка, в котором со счетом 8:6 выиграл грек Циципас. Второй сет он взял довольно просто 6:2.

В третьей партии Джокович немного восстановил баланс сил и отыгрался - 6:3. После этого сета Циципас вызвал на корт физиотерапевта, который слегка помассажировал ему поперек.

Но общение с физиотерапевтом и пауза не помогли греку. Он проиграл четвертый сет еще проще - 6:2. В пятой партии борьба выдалась более упорной, но Джокович уже не отпустил победу - 6:4. Матч продлился 4 часа и 12 минут.

Для Джоковича это второй тилу на Ролан Гаррос, первый он взял в 2016 году. Также серб победил на турнирах Большого шлема в 19-й раз. Всего же в карьере Новака уже 84 титула в одиночном разряде.

После Ролан Гаррос Джокович остается первой ракеткой мира с 12113 очками. На второй позиции - россиянин Даниил Медведев - 10145 очков. Финалист Ролан Гарроса Стефанос Циципас окажется на 4-й строчке, что является лучшим его достижением в карьере.

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