Джокович виграв Ролан Гаррос, відігравшись з 0:2 по сетах у матчі проти Циципаса

Перша партія вийшла найтяжчою і тривала 70 хвилин. У ній тенісисти дійшли до тай-брейку, в якому з рахунком 8:6 виграв грек Циципас. Другий сет він взяв досить просто 6:2.

У третій партії Джокович трохи відновив баланс сил і відігрався - 6:3. Після цього сета Циципас викликав на корт фізіотерапевта, який злегка помасажував йому поперек.

Але спілкування з фізіотерапевтом і пауза не допомогли греку. Він програв четвертий сет ще простіше - 6:2. У п'ятій партії боротьба видалася більш наполегливою, але Джокович вже не відпустив перемогу. Матч тривав 4 години і 12 хвилин.

Для Джоковича це другий тілу на Ролан Гаррос, перший він взяв у 2016 році. Також серб переміг на турнірах Великого шолома в 19-й раз. Всього ж у кар'єрі Новака вже 84 титули в одиночному розряді.

Після Ролан Гаррос Джокович залишається першою ракеткою світу з 12113 очками. На другій позиції-росіянин Данило Медведєв - 10145 очок. Фіналіст Ролан Гарроса Стефанос Циципас опиниться на 4-й сходинці, що є найкращим його досягненням у кар'єрі.