ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джоковіч учетверте поспіль пропустить Canadian Open: відома причина

Новость на русском →
Торонто, Понеділок 24 липня 2023 11:51
Джоковіч учетверте поспіль пропустить Canadian Open: відома причина Фото: Новак Джоковіч (праворуч) знову не прилетить до Канади (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Друга ракетка світу Новак Джоковіч знявся з престижного турніру в канадському Торонто, що став важливим етапом підготовки до Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації.

Досвідчений серб не поїде до Канади цьогоріч. У 2022 році він пропустив Canadian Open через відмову вакцинуватися від COVID-19, але тепер не виступатиме в Торонто за власним бажанням.

"Я завжди насолоджувався часом у Канаді, але ми порозмовляли з командою і вирішили, що це правильне рішення. Я вдячний директору турніру Карлу Гейлу за розуміння. Я щиро надіюся, що зможу повернутися до Канади та Торонто в прийдешні роки та зіграти перед приголомшливою публікою там", – зізнався Джоковіч.

Американець Крістофер Юбенкс, який сенсаційно дійшов до чвертьфіналу на Вімблдоні, замінить балканця в основній сітці змагань. Джоковіч не грав на Canadian Open із 2018 року. Загалом він здобув 4 титули на "Мастерсі".

Цьогорічний турнір у Торонто стане важливим етап підготовки до останнього в році мейджора – "хардового" US Open. Відкритий чемпіонат США розпочнеться 28 серпня в Нью-Йорку. Джоковіч тричі там перемагав, але востаннє брав трофей у 2018 році.

До слова, раніше Алькарас виграв 5-годинний фінал Вімблдонського турніру в серба Джоковіча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович Теннис
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року