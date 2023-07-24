Джоковіч учетверте поспіль пропустить Canadian Open: відома причина

Друга ракетка світу Новак Джоковіч знявся з престижного турніру в канадському Торонто, що став важливим етапом підготовки до Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації .

Досвідчений серб не поїде до Канади цьогоріч. У 2022 році він пропустив Canadian Open через відмову вакцинуватися від COVID-19, але тепер не виступатиме в Торонто за власним бажанням.

"Я завжди насолоджувався часом у Канаді, але ми порозмовляли з командою і вирішили, що це правильне рішення. Я вдячний директору турніру Карлу Гейлу за розуміння. Я щиро надіюся, що зможу повернутися до Канади та Торонто в прийдешні роки та зіграти перед приголомшливою публікою там", – зізнався Джоковіч.

Американець Крістофер Юбенкс, який сенсаційно дійшов до чвертьфіналу на Вімблдоні, замінить балканця в основній сітці змагань. Джоковіч не грав на Canadian Open із 2018 року. Загалом він здобув 4 титули на "Мастерсі".

Цьогорічний турнір у Торонто стане важливим етап підготовки до останнього в році мейджора – "хардового" US Open. Відкритий чемпіонат США розпочнеться 28 серпня в Нью-Йорку. Джоковіч тричі там перемагав, але востаннє брав трофей у 2018 році.