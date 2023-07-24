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Джокович в четвертый раз подряд пропустит Canadian Open: известна причина

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Торонто, Понедельник 24 июля 2023 11:51
Джокович в четвертый раз подряд пропустит Canadian Open: известна причина Фото: Новак Джокович (справа) снова не прилетит в Канаду (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Вторая ракетка мира Новак Джокович снялся с престижного турнира в канадском Торонто, ставшем важным этапом подготовки к Открытому чемпионату Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Опытный серб не поедет в Канаду в этом году. В 2022-м он пропустил Canadian Open из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, но теперь не будет выступать в Торонто по собственному желанию.

"Я всегда наслаждался временем в Канаде, но мы поговорили с командой и решили, что это правильное решение. Я благодарен директору турнира Карлу Хейлу за понимание. Я искренне надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в грядущие годы и сыграть перед потрясающей публикой там", – признался Джокович.

Американец Кристофер Юбенкс, сенсационно дошедший до четвертьфинала на Уимблдоне, заменит балканца в основной сетке соревнований. Джокович не играл в Canadian Open с 2018 года. В общей сложности он завоевал 4 титула на "Мастерсе".

Нынешний турнир в Торонто станет важным этапом подготовки к последнему в году мэйджору – "хардовому" US Open. Открытый чемпионат США начнется 28 августа в Нью-Йорке. Джокович трижды там побеждал, но в последний раз брал трофей в 2018 году.

К слову, ранее Алькарас выиграл 5-часовой финал Уимблдонского турнира у серба Джоковича.

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