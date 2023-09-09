Джоковіч став фіналістом US Open, нейтральний росіянин позбавив серба реваншу за Вімблдон

US Open, 1/2 фіналу, чоловіки

Шелтон – Джоковіч – 0:3 (3:6, 2:6, 6:7)

Алькарас – Медвєдєв – 1:3 (6:7, 1:6, 6:3, 3:6)

Балканець у трьох сетах розібрався з господарем кортів Шелтоном. У першій партії Джоковічу вистачило одного брейка, щоб покінчити з опором американця. У другій же серб двічі взяв подачі Шелтона та з першої спроби реалізував сет-пойнт.

А ось останній сет виявився і найконкуретнішим. Хоч американський тенісист стартував із програного гейма на власній подачі, але в середині партії зумів реваншуватися. Ще один обмін брейками призвів до додаткового гейму, де, однак, сильнішим був Джоковіч (7:4).

Алькарас же з нейтральним росіянином спершу зосередилися на власних подачах. Не дивно, що перший сет дійшов до тай-брейку. Там іспанець тримався поруч із Медвєдєвим, але потім програв. Це мало наслідки – другу партію тоді ще чинний переможець US Open просто провалив, узявши всього один гейм.

За таку невдачу реабілітувався Алькарас у третьому сеті. Тут завдяки брейку він пішов у відрив зі середини партії (4:1) та зміг реалізувати накопичену перевагу. Утім, щастя іспанських фанатів було недовгим. Медвєдєв повторив трюк із брейком у середині сету, а потім скористався четвертим матчболом.

Для російського тенісиста прийдешній фінал буде третім на US Open. У 2019 році він програв Надалю, а два роки тому здобув титул. Джоковіч же вдев'яте гратиме вирішальний матч (3 перемоги).