Джокович стал финалистом US Open, нейтральный россиянин лишил серба реванша за Уимблдон

US Open, 1/2 финала, мужчины

Шелтон – Джокович – 0:3 (3:6, 2:6, 6:7)

Алькарас – Медведев – 1:3 (6:7, 1:6, 6:3, 3:6)

Балканец в трех сетах разобрался с хозяином кортов Шелтоном. В первой партии Джоковичу хватило одного брейка, чтобы покончить с сопротивлением американца. Во второй же серб дважды взял подачи Шелтона и с первой попытки реализовал сет-пойнт.

А вот последний сет оказался и самым конкурентным. Хотя американский теннисист стартовал с проигранного гейма на собственной подаче, но в середине партии сумел реваншироваться. Еще один обмен брейками привел к дополнительному гейму, где, однако, сильнее был Джокович (7:4).

Алькарас же с нейтральным россиянином сначала сосредоточились на собственных подачах. Неудивительно, что первый сет дошел до тай-брейка. Там испанец держался рядом с Медведевым, но затем проиграл. Это имело последствия – вторую партию тогда еще действующий победитель US Open просто провалил, взяв всего один гейм.

За подобную неудачу реабилитировался Алькарас в третьем сете. Здесь благодаря брейку он ушел в отрыв с середины партии (4:1) и смог реализовать накопленное преимущество. Впрочем, счастье испанских фанатов было недолгим. Медведев повторил трюк с брейком в середине сета, а затем воспользовался четвертым матчболом.

Для российского теннисиста грядущий финал будет третьим на US Open. В 2019 году он проиграл Надалю, а два года назад завоевал титул. Джокович же в девятый раз сыграет решающий матч (3 победы).