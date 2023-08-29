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Джоковіч стане першою ракеткою світу після US Open: як це можливо

Фото: Новак Джоковіч повернеться на тенісну вершину (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч гарантовано вийде в лідери світового туру після завершення Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

Балканець завчасно виборов статус першої ракетки планети. Рекордсмен за кількістю "Гренд Слемів" дебютував із перемоги над французом Мюллером (6:0, 6:2, 6:3).

Джоковіч повинен був виграти бодай один матч на US Open, щоб знову посісти перше місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). До стартового поєдинку серб відставав від іспанця Карлоса Алькараса в класифікації на 20 очок. Проте, останній захищає титул у Нью-Йорку, тож набрати більше балів не зможе.

Натомість Джоковіч минулорічний Відкритий чемпіонат США пропустив через відмову вакцинуватися від COVID-19. Успішний сезон-2023 і перемога над Мюллером дозволили балканцю набирати нові очки в рейтинг. За підсумками турніру він гарантовано обійде Алькараса.

US Open триватиме до 10 вересня. Переможець змагань в одиночному розряді заробить 3 млн доларів. Торік Алькарас у фіналі здолав норвежця Рууда та завоював перший "Гренд Слем" у кар'єрі.

 

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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Новак ДжоковичТеннис