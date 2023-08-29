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Джокович станет первой ракеткой мира после US Open: как это возможно

Нью-Йорк, Вторник 29 августа 2023 10:52
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Джокович станет первой ракеткой мира после US Open: как это возможно Фото: Новак Джокович вернется на теннисную вершину (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович гарантированно выйдет в лидеры мирового тура по завершении Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

Балканец досрочно завоевал статус первой ракетки планеты. Рекордсмен по количеству "Грэнд Слэмов" дебютировал с победы над французом Мюллером (6:0, 6:2, 6:3).

Джокович должен был выиграть хотя бы один матч на US Open, чтобы снова занять первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). До стартового поединка серб отставал от испанца Карлоса Алькараса в классификации на 20 очков. Однако последний защищает титул в Нью-Йорке, поэтому набрать больше баллов не сможет.

Джокович прошлогодний Открытый чемпионат США пропустил из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Успешный сезон-2023 и победа над Мюллером позволили балканцу набирать новые очки в рейтинге. По итогам турнира он гарантированно обойдет Алькараса.

US Open продлится до 10 сентября. Победитель соревнований в одиночном разряде заработает 3 млн долларов. В прошлом году Алькарас в финале одолел норвежца Рууда и завоевал первый "Грэнд Слэм" в карьере.

Джокович станет первой ракеткой мира после US Open: как это возможно

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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