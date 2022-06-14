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Джокович потерял статус первой ракетки мира, опустившись на две позиции в рейтинге ATP

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Вторник 14 июня 2022 13:19
Джокович потерял статус первой ракетки мира, опустившись на две позиции в рейтинге ATP Фото: Новак Джокович (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На третье место в рейтинге теннисистов-профессионалов опустился Новак Джокович. Новой первой ракеткой мира стал Даниил Медведев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на @Tennis.

На двух топ-позициях рейтинга ATP впервые с 2003 года не оказалось ни одного представителя "Большой четверки". Последним из нее выпал серб Джокович. Ранее вершины покинули британец Маррей, швейцарец Федерер и испанец Надаль.

Сербский теннисист потерял лидерство в рейтинге после списания очков за "Ролан Гаррос-2021". Теперь Джокович только 3-й, а в лидеры классификации вернулся россиянин Медведев.

Второе место в рейтинге ATP занимает немец Саша Зверев. Дополняют пятерку лучших Надаль и норвежец Каспер Рууд. Лучший среди украинцев – Виталий Сачко – только 243-й.

Джокович потерял статус первой ракетки мира, опустившись на две позиции в рейтинге ATP

Напомним, что швейцарец Федерер запланировал возвращение в тур на осень.

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Теннис Новак Джокович
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