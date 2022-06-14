Джоковіч втратив статус першої ракетки світу, опустившись на дві позиції в рейтингу ATP
На третю позицію в рейтингу тенісистів-професіоналів опустився Новак Джоковіч. Новою першою ракеткою світу став Данило Медведєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на @Tennis.
На двох топ-позиціях рейтингу ATP вперше з 2003 року не виявилося жодного представника "Великої четвірки". Останнім із неї випав серб Джоковіч. Раніше вершини покинули британець Маррей, швейцарець Федерер та іспанець Надаль.
Сербський тенісист втратив лідерство в рейтингу після списання очок за "Ролан Гаррос-2021". Тепер Джоковіч лише 3-й, а в лідери класифікації повернувся росіянин Медведєв.
Друге місце в рейтингу ATP наразі посідає німець Саша Звєрєв. Доповнюють п'ятірку найкращих Надаль і норвежець Каспер Рууд. Найкращий серед українців – Віталій Сачко – лише 243-й.
Нагадаємо, що швейцарець Федерер запланував повернення в тур на осінь.
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