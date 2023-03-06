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Джоковіч отримав заборону на в'їзд до США: що трапилося

Фото: Новак Джоковіч не може потрапити в США (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Престижний тенісний турнір в американському Індіан-Веллсі цьогоріч пройде без першої ракетки світу Новака Джоковіча. Він не отримав дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

Сербський спортсмен відмовився від участі в турнірі 6-19 березня. В основній сітці змагань його замінить Ніколоз Басілашвілі з Грузії.

Джоковіч не зміг потрапити в США через позицію щодо COVID-19. Зірковий тенісист відомий своєю антивакцинаторською позицію і досі не зробив щеплення від коронавірусу. Натомість він вимагав, аби Держдепартамент надав йому персональний дозвіл перетнути кордон.

Раніше США продовжили заборону на в'їзд до країни невакцинованим особам до 11 травня. Отже, Джоковіч пропустить не тільки турнір в Індіан-Веллсі, а й "мастерс" у Маямі. Загалом на обох турнірах серб здобув 11 титулів.

Балканець в оновленому рейтингу ATP впевнено зберіг лідерство. В активі Джоковіча 7160 очок. Топ-трійку найсильніх тенісистів світу доповнили іспанець Алькарас і грек Ціціпас.

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Сполучені Штати АмерикиНовак ДжоковичТеннис