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Джокович получил запрет на въезд в США: что случилось

Фото: Новак Джокович не может попасть в США (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Престижный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе в этом году пройдет без первой ракетки мира Новака Джоковича. Он не получил разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира.

Сербский спортсмен отказался от участия в турнире 6-19 марта. В основной сетке соревнований его заменит Николоз Басилашвили из Грузии.

Джокович не смог попасть в США из-за позиции относительно COVID-19. Звездный теннисист известен своей антивакцинаторской позицией и до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Вместо этого он требовал, чтобы Госдепартамент предоставил ему персональное разрешение пересечь границу.

Ранее США продлили запрет на въезд в страну невакцинированным лицам до 11 мая. Итак, Джокович пропустит не только турнир в Индиан-Уэллсе, но и "мастерс" в Майами. Всего на обоих турнирах серб завоевал 11 титулов.

Балканец в обновленном рейтинге ATP уверенно сохранил лидерство. В активе Джоковича 7160 очков. Топ-тройку сильнейших теннисистов мира дополнили испанец Алькарас и грек Циципас.

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Соединенные Штаты АмерикиНовак ДжоковичТеннис