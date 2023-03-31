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Джоковіч отримав шанс приїхати на US Open: він не вакцинувався від COVID-19

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Нью-Йорк, П'ятниця 31 березня 2023 11:55
Джоковіч отримав шанс приїхати на US Open: він не вакцинувався від COVID-19 Фото: Новак Джоковіч тричі тріумфував на US Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

До переліку учасників Відкритого чемпіонату США з тенісу цьогоріч може потрапити зірковий серб Новак Джоковіч. Торік він не зміг прилетіти до Нью-Йорка через візові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Одіозний балканець може зіграти на US Open-2023. Американський Сенат схвалив законопроект про скасування суворих обмежень у боротьбі з коронавірусом.

Жорсткі заходи з протидії COVID-19, зокрема заборона на в'їзд без вакцинації, досі залишаються чинним. Схвалений проект закону ще повинен підписати президент Байден. Якщо це станеться, то Джоковіч зможе відвідати Штати вперше за тривалий час.

Затятий противник вакцинації пропустив минулорічний розіграш US Open. Серб сподівався отримати спеціальний дозвіл на в'їзд до США завдяки зірковому статусу. Проте, Держдепартамент не надав преференцій Джоковічу ані перед турніром "Великого шолома" минулоріч, ані напередодні престижних змагань в Індіан-Веллсі та Маямі нещодавно.

Цьогоріч Відкритий чемпіонат США відбудеться з 28 серпня до 10 вересня. Торік турнір завершився сенсаційною перемогою Карлоса Алькараса. Іспанський тенісист тоді виграв перший у кар'єрі титул "Великого шолома".

Натомість Новак Джоковіч загалом 16 разів змагався за трофей на кортах Нью-Йорка. Балканець зіграв 9 фіналів на US Open, але виграв лише три (2011, 2015, 2018). У розіграші 2021 року він програв вирішальний матч росіянину Медведєву.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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