Джокович получил шанс приехать на US Open: он не вакцинировался от COVID-19

В список участников Открытого чемпионата США по теннису в этом году может попасть звездный серб Новак Джокович. В прошлом году он не смог прилететь в Нью-Йорк из-за визовых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Одиозный балканец может сыграть на US Open-2023. Американский Сенат одобрил законопроект об отмене строгих ограничений в борьбе с коронавирусом.

Жесткие меры по противодействию COVID-19, в частности, запрет на въезд без вакцинации, до сих пор остаются в силе. Одобренный проект закона еще должен подписать президент Байден. Если это произойдет, Джокович сможет посетить Штаты впервые за длительное время.

Упорный противник вакцинации пропустил прошлогодний розыгрыш US Open. Серб надеялся получить специальное разрешение на въезд в США благодаря звездному статусу. Тем не менее, Госдепартамент не предоставил преференций Джоковичу ни перед турниром "Большого шлема" прошлого года, ни накануне престижных соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами недавно.

В этом году Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году турнир завершился сенсационной победой Карлоса Алькараса. Испанский теннисист тогда выиграл первый в карьере титул "Большого шлема".

В свою очередь Новак Джокович в общей сложности 16 раз соревновался за трофей на кортах Нью-Йорка. Балканец сыграл 9 финалов на US Open, но выиграл всего три (2011, 2015, 2018). В розыгрыше 2021 года он проиграл решающий матч россиянину Медведеву.